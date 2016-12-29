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Общество

Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта 2017 года установить критерии очередности капитального ремонта многоквартирных домов с учетом их износа, пишет Росбалт.

«Представить предложения о целесообразности законодательного урегулирования вопросов, касающихся установления критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом физического износа их основных конструктивных элементов», — говорится в поручении, уточняет пресс-служба Кремля.

Кроме того, до 15 февраля 2017 года правительству нужно будет подготовить законопроекты о создании механизма общественного контроля и учета мнения граждан при разработке и утверждении территориальных схем обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и при выборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также правительству совместно с органами государственной власти субъектов РФ до 1 апреля нужно будет включить в перечень показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, показатели доступности таких услуг для инвалидов.

До 1 марта кабмину необходимо подготовить доклад по ситуации в области охраны здоровья обучающихся в школах и принять необходимые меры по охране их здоровья, включая оказание первичной медико-санитарной помощи.

Генеральной прокуратуре до 1 июня 2017 года поручено провести проверку законности выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию находящихся в государственной или муниципальной собственности объектов социальной сферы, которые не используются по целевому назначению и фактически являются объектами незавершенного строительства.

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