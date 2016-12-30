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Общество

КПРФ предложила отмечать 30 декабря День соотечественника в честь образования СССР

Коммунисты внесут в Государственную Думу законопроект, в котором предлагается установить 30 декабря Днем соотечественника в честь образования СССР, пишет газета «Коммерсантъ». Выбор даты в пояснительной записке объясняется тем, что 30 декабря произошло «одно из важнейших событий для становления крепкой дружбы народов России — утверждение договора об образовании СССР в 1922 году».

Предполагается, что День соотечественника будет рабочим, так как «31 декабря — рабочий день, поэтому установление перед ним нерабочего праздничного дня создавало бы неудобства и было бы неоправданным».

«Каждое 30 декабря должно стать временем подведения итогов государственной и общественной деятельности по поддержке и защите наших соотечественников за рубежом,— пояснил соавтор законопроекта депутат Госдумы Валерий Рашкин.— Строительство «Русского мира» у нас пока еще даже не продвинулось далее мучительного согласования проектно-сметной документации». Введение 30 декабря «памятной даты» потребует увеличения расходов федерального бюджета. Финансирование будет осуществляться в объеме, «определенном в ходе бюджетного планирования», указывается в пояснительной записке.

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