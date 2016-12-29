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Экономика

Кудрин ожидает роста российской экономики в начале 2017 года

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин прогнозирует, что российская экономика выходит из отрицательных темпов роста. Об этом сообщают «Вести.Ru».

«Сейчас российская экономика потихоньку выходит из отрицательных темпов роста, скорее всего, в начале следующего года мы будем иметь положительные, минимальные, но положительные темпы роста», — заявил Алексей Кудрин.

Он также посчитал, что цены на нефть пока неустойчивы, и есть ряд факторов, которые могут вызвать их снижение.

Ранее сообщалось, что Кудрин и премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудили стратегию развития страны до 2024 года.

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