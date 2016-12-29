0
21:29
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
21:02
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
19:53
Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января
17:40
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом
16:12
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
15:26
Русская доля и American dream
14:39
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
Еще новости
Общество

Путин утвердил правила применения физической силы к заключённым

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) к заключенным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе говорится, что сотрудники ФСИН вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов и на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы. Документ также регулирует отдельные вопросы организации и обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы.

Закон принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом федерации 23 декабря. Ранее обстановку в российских местах лишения свободы изучила делегация Комитета Совета Европы по предупреждению пыток. Делегаты ознакомились с мерами, которые Россия приняла после предыдущих визитов. Отчет о визите будет готов через несколько месяцев, затем у России будет до полугода на ответ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
29 декабря 2016
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
29 декабря 2016
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января
29 декабря 2016
Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом
29 декабря 2016
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом 1
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
29 декабря 2016
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
Русская доля и American dream
29 декабря 2016
Русская доля и American dream 2
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 2
Театр «Кукольный формат» представит в Пскове спектакль «Пиковая дама»
29 декабря 2016
Театр «Кукольный формат» представит в Пскове спектакль «Пиковая дама»

Идет загрузка...