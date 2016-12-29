Путин утвердил правила применения физической силы к заключённым

21:38, 29 декабря 2016, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) к заключенным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе говорится, что сотрудники ФСИН вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов и на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы. Документ также регулирует отдельные вопросы организации и обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы.

Закон принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом федерации 23 декабря. Ранее обстановку в российских местах лишения свободы изучила делегация Комитета Совета Европы по предупреждению пыток. Делегаты ознакомились с мерами, которые Россия приняла после предыдущих визитов. Отчет о визите будет готов через несколько месяцев, затем у России будет до полугода на ответ.