0
21:29
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
21:02
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
19:53
Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января
17:40
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом
16:12
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
15:26
Русская доля и American dream
14:39
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
Еще новости
Общество

Российский Дед Мороз получил более 3 млн писем

В резиденцию главного российского Деда Мороза в Великом Устюге перед Новым годом пришло более 3 млн писем, передает агентство городских новостей «Москва».

«По состоянию на 22 декабря Дед Мороз получил 3 млн 98 тыс. писем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что желающие все еще могут отправить письмо как по почте, так и в электронном виде.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) составила единый образец письма российских детей Деду Морозу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
29 декабря 2016
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
29 декабря 2016
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января
29 декабря 2016
Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом
29 декабря 2016
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом 1
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
29 декабря 2016
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
Русская доля и American dream
29 декабря 2016
Русская доля и American dream 2
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 2
Театр «Кукольный формат» представит в Пскове спектакль «Пиковая дама»
29 декабря 2016
Театр «Кукольный формат» представит в Пскове спектакль «Пиковая дама»

Идет загрузка...