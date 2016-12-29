Российский Дед Мороз получил более 3 млн писем

21:54, 29 декабря 2016, ПАИ

В резиденцию главного российского Деда Мороза в Великом Устюге перед Новым годом пришло более 3 млн писем, передает агентство городских новостей «Москва».

«По состоянию на 22 декабря Дед Мороз получил 3 млн 98 тыс. писем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что желающие все еще могут отправить письмо как по почте, так и в электронном виде.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) составила единый образец письма российских детей Деду Морозу.