Путин отклонил закон о создании государственных систем контингента обучающихся

22:06, 29 декабря 2016, ПАИ

Президент Владимир Путин отклонил федеральный закон о создании федеральной и региональных информационных систем «Контингент обучающихся». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с частью 3 ст. 107 Конституции президент России Владимир Путин отклонил федеральный закон "О внесении изменений в статьи 15 и 16 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", принятый Государственной думой 21 декабря 2016 года, одобренный Советом федерации 23 декабря 2016 года и направленный президенту для подписания и обнародования»,— говорится в сообщении.

Соответствующие письма Путин направил спикерам Совета федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину. По словам президента, федеральным законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных региональных и федеральной информационных системах.

Ранее этот законопроект был одобрен правкомиссией правительства России по законопроектной деятельности. Напомним, что законопроектом предусматривается, в частности, «установление правового статуса системы электронной очереди в организации дошкольного образования и обязательных единых для исполнения функционально-технических требований к такой очереди», пишет Коммерсант.