Россиянин Сергей Карякин победил Магнуса Карлсена и стал лидером чемпионата мира по блицу

22:22, 29 декабря 2016, ПАИ

Гроссмейстер Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу, который сегодня стартовал в Дохе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», россиянин одержал пятую победу подряд и захватил лидерство в соревнованиях. Сегодня шахматисты проведут по 11 партий, еще десять будут сыграны завтра.

В ноябре Карякин и Карлсен встретились в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Россиянин уступил норвежцу на тай-брейке, который Карлсен выиграл со счетом 3:1.