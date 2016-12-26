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Россиянин Сергей Карякин победил Магнуса Карлсена и стал лидером чемпионата мира по блицу

Гроссмейстер Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу, который сегодня стартовал в Дохе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», россиянин одержал пятую победу подряд и захватил лидерство в соревнованиях. Сегодня шахматисты проведут по 11 партий, еще десять будут сыграны завтра.

В ноябре Карякин и Карлсен встретились в матче за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Россиянин уступил норвежцу на тай-брейке, который Карлсен выиграл со счетом 3:1.

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