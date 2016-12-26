В 2017 году впервые разыграют Кубок командующего ВДВ по самбо

08:06, 30 декабря 2016, ПАИ

В 2017 году Воздушно-десантные войска откроют новый престижный открытый всероссийский турнир. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Впервые во второй половине января между командами будет разыгран командный Кубок командующего ВДВ по самбо. Особенностью состязаний станет итог с присвоением финалистам звания «Мастер спорта» не только за первое, но и за второе место. Кроме того, все финалисты смогут участвовать в Кубке и Чемпионате России по самбо.

За чемпионский титул будут бороться спортсмены-самбисты из более 8 федеральных округов России. В Кубке примут участие мужчины от 18 лет и старше в девяти весовых категориях от 52 до 100 килограммов и выше, имеющие квалификацию не ниже кандидата в мастера спорта.

Основная программа соревнований будет проходить в период с 21 по 22 января 2017 года. Она предусматривает проведение мандатной комиссии, взвешивание, жеребьевку, предварительные и финальные поединки. Финальные бои с торжественной церемонией закрытия и вручением Кубка пройдут 22 января на базе одного из соединений ВДВ в городе Иваново.

Состязание будет проводиться по всероссийским правилам соревнований по самбо.