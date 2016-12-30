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Общество

Ученые разработали препарат, способный уберечь печень россиян от алкоголя

Ученые разработали препарат, способный спасти печень от вредного воздействия алкоголя и других токсических веществ. Об этом сообщил газете «Известия» руководитель отдела передовых клеточных технологий Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Алексей Люндуп.

«Коллеги из отдела регенеративной хирургии разработали природный пептидный препарат, полученный из печени неонатального поросенка, который позволяет сохранять печень при ее тяжелейших повреждениях. Они выбрали самые тяжелые модели повреждения печени: токсические и хирургические, которые обычно приводят к гибели животных. Оказалось, что этот пептидный препарат сохраняет жизнь таким животным. Печень начинает восстанавливаться, и животные не погибают», — пояснил ученый.

Люндуп отметил, что для самых тяжелых случаев повреждения печени препарат будет изготавливаться в инъекционной форме и доставляться непосредственно в поврежденный орган. Для менее критических форм будет разработана таблетка. Предполагается, что препарат будет выпущен в форме капсулы и появится в течение 3–5 лет. По словам собеседника издания, таблетка не будет дорогостоящей, она должна быть доступна населению страны.

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