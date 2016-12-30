0
09:50
Главный Дед Мороз России поздравил жителей страны с праздником (ВИДЕО)
21:29
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
21:02
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
19:53
Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января
17:40
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом
16:12
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
15:26
Русская доля и American dream
Еще новости
Общество

Уделять особое внимание огню советует сегодня народный календарь

30 декабря по народному календарю наступил Данилов день, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила. Согласно преданию, за 600 лет до Рождества Христова вавилоняне завоевали Иерусалим, и в числе других пленников оказались четверо знатных отроков. Царь Вавилона Навуходоносор решил воспитать их при своем дворе и обучить их халдейским наукам. Несмотря на это, молодые люди помнили заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни. За это Господь даровал им мудрость, а Даниилу — еще и дар прозорливости и истолкования снов.

Однажды Навуходоносор повелел воздвигнуть огромную статую в честь себя, которой люди должны были поклоняться. Отроки отказались сделать это, и царь приказал казнить их. Однако они остались невредимыми даже в раскаленной печи. Видя это, правитель проникся уважением к ним. При другом царе, Валтасаре, святой Даниил истолковал огненную надпись «Мене, Текел, Перес», появившуюся на стене дворца во время пира и предвещавшую падение Вавилонского царства. 

На Руси в этот день девушки пытались получить от святого Даниила хоть немного его прозорливости. Для этого на трех лавровых листах писали имена трех его друзей — Анания, Азария и Мисаила — и клали под подушку. Ночью должен был привидеться суженый.

Предки говорили, что «Данила декабрь торопит», приближает Рождество и Новый год. «В Данилов день святым духом и ладаном запахло», — мерещилось самым нетерпеливым. В этот день особое внимание уделяли огню. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», — замечали люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу». Обращали внимание на приметы погоды.

Считалось, что если на Данила на деревьях появится иней, то Святки будут теплыми. Если же началась метель — это говорило о том, что летом пчелы будут хорошо роиться.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Главный Дед Мороз России поздравил жителей страны с праздником (ВИДЕО)
30 декабря 2016
Главный Дед Мороз России поздравил жителей страны с праздником (ВИДЕО)
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
29 декабря 2016
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
29 декабря 2016
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января
29 декабря 2016
Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом
29 декабря 2016
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом 4
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
29 декабря 2016
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания 1
Русская доля и American dream
29 декабря 2016
Русская доля и American dream 2
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 5

Идет загрузка...