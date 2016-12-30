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Общество

Прокуратура нашла в Дедовичском районе мост в аварийном состоянии

Прокуратура Дедовичского района по обращению местных жителей провела проверку соблюдения законодательства о транспортной доступности на территории района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что пешеходный мост через реку Шелонь, расположенный между деревнями Малая Храпь и Березовец, находится в аварийном состоянии: отсутствуют ограждение моста, частично разрушены деревянные конструкции, настил из досок имеет разрушения и прогибы.

В настоящее время мост не имеет собственника и в силу части 1 статьи 225 ГК РФ является бесхозяйным.

Вместе с тем, в силу требований части 3 статьи 225 ГК РФ обязанность по обращению в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, с заявлением о принятии на учет в качестве бесхозяйного указанного моста администрацией Дедовичского района не исполнена.

Бесхозяйное состояние моста не позволяет осуществлять его надлежащее содержание.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главы Дедовичского района представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

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