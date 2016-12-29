27 преступлений зафиксировали в Псковской области 29 декабря

09:33, 30 декабря 2016, ПАИ

29 декабря в оперативных сводках УМВД России по Псковской области зарегистрировали 27 преступлений, в том числе 11 краж.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, всего в органы внутренних дел региона поступило 51 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях, из них 22 - по городу Пскову.

Кроме того, в четверг на дорогах области зарегистрировали 1 ДТП, в котором 1 человек получил ранения. Сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего выявлены 302 нарушения Правил дорожного движения.