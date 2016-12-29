0
16:29
Нетрезвый пскович натравил на полицейских овчарку
09:53
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов
09:32
Убивший лося в национальном парке «Себежский» охотник приговорен к исправительным работам и штрафу
10:07
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Кто депортирует нелегального мигранта?
09:15
Спасатели продолжают находить тела на месте крушения Ту-154
21:10
В Пскове на Рижском проспекте произошло ДТП с участием пешехода
09:02
Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря
Еще новости
Происшествия

27 преступлений зафиксировали в Псковской области 29 декабря

29 декабря в оперативных сводках УМВД России по Псковской области зарегистрировали 27 преступлений, в том числе 11 краж.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, всего в органы внутренних дел региона поступило 51 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях, из них 22 - по городу Пскову.

Кроме того, в четверг на дорогах области зарегистрировали 1 ДТП, в котором 1 человек получил ранения. Сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего выявлены 302 нарушения  Правил дорожного движения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нетрезвый пскович натравил на полицейских овчарку
29 декабря 2016
Нетрезвый пскович натравил на полицейских овчарку 5
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов
29 декабря 2016
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов 5
Убивший лося в национальном парке «Себежский» охотник приговорен к исправительным работам и штрафу
29 декабря 2016
Убивший лося в национальном парке «Себежский» охотник приговорен к исправительным работам и штрафу
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Кто депортирует нелегального мигранта?
28 декабря 2016
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Кто депортирует нелегального мигранта? 1
Спасатели продолжают находить тела на месте крушения Ту-154
28 декабря 2016
Спасатели продолжают находить тела на месте крушения Ту-154 1
В Пскове на Рижском проспекте произошло ДТП с участием пешехода
27 декабря 2016
В Пскове на Рижском проспекте произошло ДТП с участием пешехода
Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря
26 декабря 2016
Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря 7
Над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Минобороны с музыкантами и журналистами на борту
25 декабря 2016
Над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Минобороны с музыкантами и журналистами на борту 3

Идет загрузка...