Полиция продолжает розыск уроженца города Пыталово Сергея Фёдорова

10:24, 30 декабря 2016, ПАИ

Уголовный розыск управления МВД России по городу Пскову продолжает розыск уроженца города Пыталово Сергея Олеговича Фёдорова 1997 года рождения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, Сергей Федоров - учащийся одного из псковских колледжей, 4 октября ушёл с места учёбы. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.

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Был одет в куртку тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, в синие джинсы, также на нем были кроссовки с полосками фирмы «Adidas». С собой у него была сумка чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Фёдорова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.