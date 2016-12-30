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Общество

Полиция продолжает розыск уроженца города Пыталово Сергея Фёдорова

Уголовный розыск управления МВД России по городу Пскову продолжает розыск уроженца города Пыталово Сергея Олеговича Фёдорова 1997 года рождения.

Как сообщили Псковскому агентству информации  в пресс-службе ведомства, Сергей Федоров -  учащийся одного из псковских  колледжей, 4 октября ушёл с места учёбы. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные,  глаза светлые,  нос прямой.

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Был одет в куртку тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, в синие джинсы, также на нем были кроссовки с полосками фирмы «Adidas». С собой у него была сумка  чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Фёдорова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53,  921-215-08-89 или 02.

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