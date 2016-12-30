0
13:33
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
16:29
Нетрезвый пскович натравил на полицейских овчарку
09:53
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов
09:32
Убивший лося в национальном парке «Себежский» охотник приговорен к исправительным работам и штрафу
10:07
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Кто депортирует нелегального мигранта?
09:15
Спасатели продолжают находить тела на месте крушения Ту-154
21:10
В Пскове на Рижском проспекте произошло ДТП с участием пешехода
Еще новости
Происшествия

Мошенники сначала «заблокировали» банковскую карту псковички, а потом сняли с неё деньги

Злоумышленник путем обмана завладел деньгами  жительницы Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, женщине пришло SMS-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована.

Женщина позвонила  по указанному номеру. Неизвестный собеседник представился работником банка. Для разблокирования банковской карты он запросил ее реквизиты. Псковичка сообщила требуемые данные.

А через некоторое время с ее карты были сняты более шести тысяч рублей.  Потерпевшая обратилась  за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Выяснилось, в частности, что  номер телефона, с которого поступило сообщение,  зарегистрирован за пределами  региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
30 декабря 2016
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
Нетрезвый пскович натравил на полицейских овчарку
29 декабря 2016
Нетрезвый пскович натравил на полицейских овчарку 5
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов
29 декабря 2016
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов 5
Убивший лося в национальном парке «Себежский» охотник приговорен к исправительным работам и штрафу
29 декабря 2016
Убивший лося в национальном парке «Себежский» охотник приговорен к исправительным работам и штрафу
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Кто депортирует нелегального мигранта?
28 декабря 2016
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Кто депортирует нелегального мигранта? 1
Спасатели продолжают находить тела на месте крушения Ту-154
28 декабря 2016
Спасатели продолжают находить тела на месте крушения Ту-154 1
В Пскове на Рижском проспекте произошло ДТП с участием пешехода
27 декабря 2016
В Пскове на Рижском проспекте произошло ДТП с участием пешехода
Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря
26 декабря 2016
Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря 7

Идет загрузка...