Мошенники сначала «заблокировали» банковскую карту псковички, а потом сняли с неё деньги

10:04, 30 декабря 2016, ПАИ

Злоумышленник путем обмана завладел деньгами жительницы Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, женщине пришло SMS-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована.

Женщина позвонила по указанному номеру. Неизвестный собеседник представился работником банка. Для разблокирования банковской карты он запросил ее реквизиты. Псковичка сообщила требуемые данные.

А через некоторое время с ее карты были сняты более шести тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Выяснилось, в частности, что номер телефона, с которого поступило сообщение, зарегистрирован за пределами региона.