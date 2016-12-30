Суд признал двух граждан Молдавии виновными в краже более 900 тысяч рублей с карт великолучан

11:22, 30 декабря 2016, ПАИ

Великолукский городской суд признал двух граждан Молдавии виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации группой лиц по предварительному сговору), частью 1 статьи 183 УК РФ (собирание сведений, составляющих банковскую тайну), статьей 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в период времени с марта по апрель 2015 года мужчины при помощи скиммингового оборудования, которое устанавливалось на банкоматах, получили незаконный доступ к компьютерной информации, и смогли копировать с магнитных полос пластиковых платежных карт клиентов ПАО «Балтийский Банк» на постороннее устройство информацию о номере банковской карты, идентифицирующем клиента, о счете и вкладе клиента (сведения, составляющие банковскую тайну).

В дальнейшем путем ввода подложных банковских карт в картридер банкомата и проведения операций мужчины совершили хищение денежных средств с банковских счетов клиентов ПАО «Балтийский Банк», являющихся жителями города Великие Луки, на общую сумму более 900 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде 4 лет и 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима.