В Дновском районе полиция задержала пьяного водителя-рецидивиста

12:49, 30 декабря 2016, ПАИ

29 декабря в поселке Дачное Дновского района в ходе проводимых дорожной полицией мероприятий был установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Полицейские остановили автомобиль «Опель». Выяснилось, что иномаркой управлял 34-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту полиция ведёт проверку.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.