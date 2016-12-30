Мужчина на кухне – 2.0. № 2: «Новогодняя колбаса» от Александра Минина (ФОТО, ВИДЕО + НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ)

13:09, 30 декабря 2016, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает проект «Мужчина на кухне» в новом формате в партнерстве с гипермаркетом «Империал». Участником предновогоднего выпуска стал Александр Минин, - пожалуй, самый известный и титулованный Дед Мороз Псковской области. Как выяснилось, завсегдатай ёлок и новогодних корпоративов неплохо готовит. Александр не только поделился с читателями ПАИ рецептом фирменного «маминого» десерта, но и обратился к ним с новогодним поздравлением!

Александр Минин не нуждается в особом представлении: кажется, его знает как минимум весь Псков, ведь много лет подряд он каждый год «зажигал» главную городскую ёлку. Гордое звание Главного Деда Мороза он завоевал на соревнованиях в карельском Олонце. И даже увековечен в этом качестве в Псковской энциклопедии.

Что касается гастрономических талантов, то, поясняет Александр, «все от мамы», которая была председателем женсовета воинской части в эстонском Выру. В многочисленных кулинарных конкурсах участвовали все без исключения семьи военнослужащих. Благо, «продуктовое обеспечение было получше, чем в России, - вспоминает он. - Красная икра была не деликатесом, а чем-то само собой разумеющимся, как масло».

Следующий этап кулинарного становления пришелся на годы службы в армии. «Я был киномехаником и был пристроен к пищеблоку, - рассказывает Минин. - В нашем летном полку было три столовых: солдатская, для техперсонала и для летного состава. Последняя - как ресторан! И жена нашего старшины была шеф-поваром, так что мы там постоянно терлись. Декорирование блюд только зарождалось, и я именно тогда научился многие вещи в этом плане делать».

После армии была работа вожатым в «Орленке», где регулярно водил детей в продолжительные походы. В пути, разумеется, тоже приходилось готовить: из тут же пойманной рыбы, собранных грибов, мяса и молока, купленных у аборигенов. Не брезговали и советскими пищевыми концентратами: «Советский суп в пакетике – это вам не бульонный кубик!» - уверяет Минин.

В Краснодарском крае он вел свадьбы, ездил с концертами по станицам. Это тоже способствовало умножению гастрономического опыта. Ведь Александр научился готовить блюда разных кухонь: кавказских, кубанской, украинской.

И сегодня из любого путешествия Александр привозит рецепты. Вот недавно был в Испании – научился готовить паэлью и тортилью. Но для новогоднего выпуска «Мужчины на кухне» он выбрал рецепт десерта. Причем того самого, маминого, родом из советской Эстонии 1970-х.

Рецепт:

Полпачки сливочного масла разрезать на кусочки...

И отправить в эмалированную кастрюлю, поставленную на самый медленный огонь.

Дождаться, пока масло растает...

Теперь самое время добавить горсть ирисок. Сперва - самые «твердоплавкие».

Тщательно перемешиваем!

Теперь - те, что плавятся полегче.

Продолжаем помешивать!

Следующий ингридиент - шоколадные конфеты без наполнителя.

Именно конфеты, а не шоколадная плитка. В плитке - только шоколад, а в конфетах - специи и ароматические вещества. В данном случае мы используем конфеты «Молочный трюфель».

Второй сорт конфет, которые я использую, - «Кавказские», с измельченным арахисом.

Не устаем перемешивать! Шоколадно-ирисочная масса ни в коем случае не должна пригореть! Как только почувствуете запах горелого - смело выкидывайте все!

После того, как масса стала однородной, надо слить масло, собравшееся сверху.

Закидываем кукурузные палочки и очень оперативно перемешиваем: шоколад быстро застывает!

Плотную пищевую пленку я не нашел, поэтому выкладываем содержимое кастрюли на пакет из «Империала».

Формируем «колбасу»...

Полученный «батон» перевязываем с двух сторон шнурками и отправляем в холодильник на 6 часов.

Через 6 часов нарезаем кружочками: ну чем не колбаса?!

Украшаем взбитыми сливками...

Отличное угощение к кофе!