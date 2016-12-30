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Общество

Два жителя Пыталовского района незаконно спилили три ели

24 декабря в Пыталовском районе двое жителей, не имея разрешительных документов, в нарушение статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации на территории участкового лесничества  вблизи деревни Белый Погреб Пыталовского района   совершили незаконную порубку трех елей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Тем самым, они причинили лесному фонду ущерб на сумму более 8 тысяч  рублей.

В следственном отделе МВД России по Пыталовскому району было возбуждено уголовное дело по признакам  состава преступления, предусмотренного части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Проводится расследование.

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