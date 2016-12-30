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Общество

Управление образования администрации Пскова подвело итоги 2016 года

Управление образование администрации Пскова подвело итоги 2016 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, по данным управления, в общеобразовательных учреждениях города Пскова в настоящее время обучаются 23 тыс. 45 учеников, а в дошкольных образовательных учреждениях -  11 тыс. 75 воспитанников. В 2016 году по сравнению  с прошлым учебным годом число школьников увеличилось на 980 человек, а в дошкольных образовательных учреждениях стало на 270  воспитанников больше.

В уходящем году проведена значительная  работа по достижению целевых показателей «майских» указов президента РФ, отметили в Управлении образования. Средняя заработная плата педагогических работников школ за 9 месяцев  2016 года составила 20,7 тыс. рублей или  101,7%  к средней заработной плате в регионе. Средняя заработная плата педагогических работников детских садов за 9 месяцев текущего года составила 16,8 тыс. рублей (94,7% к прогнозной заработной плате в сфере общего образования региона). Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования  за 9 месяцев 2015 года - 18,1 тыс. рублей (87,1%).

С целью  выполнения указа президента РФ об обеспечении местами в дошкольных образовательных учреждениях города детей в возрасте от 3 до 7 лет в начале 2016 года были открыты дополнительные группы в детских садах: №17 (на 20 мест), №31 (на 30 мест), №37 (на 30 мест), №38 (на 30 мест), №9 (на 45 мест), дошкольное отделение в средней школе №12 (на 100 мест). После капитального ремонта открыт детский сад №49. Таким образом,  в системе дошкольного образования города Пскова работают 56 детских садов и 7 дошкольных отделений на базах общеобразовательных учреждений, а охват детей от 3-х до 7 лет дошкольным образованием составил 100%.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, в 2016 году  составила 92%.

Единый государственный экзамен в 2016 году сдавали 1 тыс. 40 выпускников. Среди учебных предметов по выбору востребованными оказались  обществознание, история России  и физика. Результаты ЕГЭ выпускников школ города в 2016 году по 12-ти  предметам из 14-ти выше среднеобластных  показателей. Так же как и в прошлом году, значение среднего балла по русскому языку в 2016 году является максимальным  за весь период проведения ЕГЭ и составляет 72 балла   (в 2015 - 67,9).

В этом году 98 лучших выпускников школ города за отличные успехи в учебе были награждены медалью «За особые успехи в учении».

Педагоги псковских школ проводят большую работу с одаренными школьниками, готовят победителей олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований областного и федерального значения. По итогам 2016 года региональные  премии получили 21 учащийся, 20 учителей и 4 педагога дополнительного образования.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  в 2016 году приняли участие 2 тыс. 75 обучающихся 7-11 классов  города,  308  участников награждены дипломами победителей и призеров. В региональном этапе принял участие 241 учащийся образовательных учреждений города 9-11 классов, 69 из них  награждены дипломами победителей и призеров. Три школьника города Пскова были направлены для участия в заключительном федеральном этапе.

​Ученики  6-8 классов общеобразовательных учреждений города активно участвовали в областных предметных конкурсах, объединенных общим названиям «Юные дарования». В финале конкурса приняли участие 137 школьников,  112 из которых  награждены дипломами  I-III  степеней.

В 2016 году обучающиеся Эколого-биологического центра стали призерами Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, XXV Всероссийского Форума научной молодежи «Шаг в будущее». Эколого-биологический центр был удостоен Шестого Зеленого флага по Международной программе «Эко-школы/ Зеленый флаг», что свидетельствует о высокой оценке эффективности природоохранной работы ЭБЦ. Юные спортсмены ДООСЦ «Юность» стали победителями международных соревнований Кубок СДЮШОР «Академия  легкой атлетики Санкт-Петербурга», XV летней спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России по легкой атлетике. Обучающиеся Дома детского творчества стали лауреатами и обладателями гран-при 3 международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Чудное мгновенье»,  всероссийского фестиваля-конкурса детско-юношеского и молодежного творчества «Море зовет, волна поет...!», всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины», XXII международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Праздник детства».

Ежегодный муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» в 2016 году прошел  по трем номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют». В региональном этапе конкурса в 2016 году 2-е место заняли педагоги города:  учитель русского языка и литературы МАОУ «Гуманитарный лицей»  Светлана Романенко и воспитатель МБДОУ «Детский сад №21» Надежда Бабенко.

Победителями конкурсного отбора лучших учителей в рамках Приоритетного  национального   проекта «Образование» в 2016 году стали 11 учителей города.

В рамках международного сотрудничества 14 образовательных учреждений взаимодействуют с  учреждениями и организациями Германии, Швеции, Латвии, Эстонии, Беларуси, Франции и Финляндии.

В 2016 году Управление образования и образовательные учреждения города  делились опытом работы с коллегами из города Химки Московской области по инклюзивному образованию, коллегами из Германии по организации образовательной деятельности  с воспитанниками с ОВЗ и детьми-инвалидами с нарушениями умственного развития. Знакомили с муниципальной системой образования делегации  из Владимирской области, Эстонии.

План мероприятий по обеспечению отдыха детей  в период школьных каникул 2016 года выполнен полностью. Организованным отдыхом  в 2016 году  охвачены 16 тыс. 910 школьников, что составило 78,4%  от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений города (2015 г. - 76,3%). Особое внимание уделялось организации  отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  детей из многодетных семей; обучающихся, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел УМВД России по городу Пскову, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Отметим,  что муниципальная система образования города Пскова включает 28 общеобразовательных учреждений, 56 дошкольных образовательных учреждений, 1 центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 20 учреждений дополнительного образования.

Завершается этот год  строительством и приобретением оборудования для  новой общеобразовательной школы на Дальнем Завеличье города Пскова.

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