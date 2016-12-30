В деревню Бор Новосокольнического района пришел газ

11:32, 30 декабря 2016, ПАИ

В деревне Бор Новосокольнического района состоялся пуск природного газа. Голубое топливо пришло в тридцать индивидуальных жилых домов, в которых проживает порядка 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам первого заместителя главы Новосокольнического района Николая Зверева с появлением в домах газа изменится уклад деревенской жизни, так как раньше жители использовали дрова и уголь для подогрева воды и отопления жилья.

«От угля много мусора, от дров — опилки, и это лишняя работа для хозяев по их заготовке. А с газом таких проблем нет и он в десять раз эффективнее. Жители деревни очень рады и счастливы», — рассказал Николай Зверев.

Он также поблагодарил администрацию Псковской области за оказанное содействие в осуществлении плана газификации района.

Напомним, решение о выделении денежных средств Новосокольнического района на газификацию деревни Бор принял в этом году губернатор Псковской области Андрей Турчак по обращению администрации муниципального образования и местных жителей. Размер вложений составил более 5 млн рублей. Строительством распределительных газопроводов, газопроводов-вводов в жилые дома и внутридомовых газовых сетей занималась великолукская компания ООО «НефтеГазСтрой». Всего в деревне Бор около 140 домовладений. В дальнейшем планируется разработать проект для подведения газа в остальные дома.