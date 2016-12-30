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Общество

В 20 дворах Пскова установлены новогодние елки

По заявкам жителей Пскова в 20 дворах установлены новогодние елки. Эту работу взяли на себя управляющие компании города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Фото с pskovgorod.ru

Так, на округе № 11 при содействии депутата Григория Стороненкова символ Нового года появился во дворе домов №№ 6, 43, 45, 47, 49 по улице Ижорского батальона. «Стало доброй традицией в некоторых дворах выходить в Новый год на улицу, запускать салюты, поздравлять соседей», - отметил депутат, добавив, что жители начали создавать новогоднее настроение, наряжая елку во дворе самостоятельно.

Фото с pskovgorod.ru

Псковичи изготовили игрушки своими руками, организовали коллективное украшение елки, водили хороводы и устраивали подвижные игры для детей. «Мы делали игрушки вместе с детьми, показали им, каким был Новый год в нашем детстве. Сама встреча с соседями во дворе превратилась в настоящий праздник не смотря на не совсем зимнюю погоду», - поделились впечатлениями жители округа № 11.

Добавим, в некоторых дворах к украшению елки присоединились образовательные учреждения города.

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