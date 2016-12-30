Два человека погибли в результате столкновения псковской фуры с микроавтобусом во Владимирской области

11:46, 30 декабря 2016, ПАИ

Двое жителей Чувашии погибли в результате лобового столкновения фуры «ДАФ» из Псковской области с микроавтобусом «Фольксваген Транспортер» на федеральной трассе М7 во Владимирской области 29 декабря. Об этом сообщает сайт «Зебра ТВ» со ссылкой на управление ГИБДД по Владимирской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» с номерами Чувашской Республики на встречной полосе врезался в фуру «ДАФ», которой управлял 51-летний житель Псковской области. В результате ДТП в микроавтобусе скончались 37-летний водитель и 39-летний пассажир. Пассажирка «Фольксвагена» 1975-го года рождения госпитализирована.