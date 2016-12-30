Рособрнадзор запретил пяти вузам набирать студентов

12:24, 30 декабря 2016, ПАИ

Рособрнадзор запретил пяти высшим учебным заведениям прием студентов, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 23 по 29 декабря в ряде вузов были проведены проверки, по результатам которых, принимать на обучение студентов запретили Институту управления, тюменскому филиалу Сибирского университета потребительской кооперации, Педагогическому институту Калининградской области, Санкт-Петербургскому медико-социальному институту и Восточному институту.

Кроме того, полностью лишен аккредитации калужский филиал Института международного права и экономики имени. А.С. Грибоедова. Курская академия государственной и муниципальной службы лишена аккредитации по части специальностей.

Напомним, что Рособрнадзор выдает высшему учебному заведению лицензию на право ведения образовательной деятельности и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. Вуз обязан прекратить образовательную деятельность в случае аннулирования лицензии.