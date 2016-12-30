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Общество

Рособрнадзор запретил пяти вузам набирать студентов

Рособрнадзор запретил пяти высшим учебным заведениям прием студентов, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 23 по 29 декабря в ряде вузов были проведены проверки, по результатам которых, принимать на обучение студентов запретили Институту управления, тюменскому филиалу Сибирского университета потребительской кооперации, Педагогическому институту Калининградской области, Санкт-Петербургскому медико-социальному институту и Восточному институту.

Кроме того, полностью лишен аккредитации калужский филиал Института международного права и экономики имени. А.С. Грибоедова.  Курская академия государственной и муниципальной службы лишена аккредитации по части специальностей.

Напомним, что Рособрнадзор выдает высшему учебному заведению лицензию на право ведения образовательной деятельности и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. Вуз обязан прекратить образовательную деятельность в случае аннулирования лицензии.

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