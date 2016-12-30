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Общество

Часть псковского завода «ПЭМЗ» продадут на торгах в Москве

Инженерно-лабораторный корпус АО «ПЭМЗ», расположенного в Пскове, выставлен на торги по продаже арестованного имущества, которые пройдут в Москве 25 января 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Инженерно-лабораторный корпус представляет собой нежилое помещение, общей площадью 14 тыс. 348 квадратных метров. Минимальная начальная цена по оценкам специалистов — 230 миллионов рублей.

Подача заявок на участие в торгах началась 20 декабря 2016 года и продлится до 18 января 2017 года. Сами торги предварительно назначены на 25 января 2017 года.

Напомним, что обращение взыскания на имущество должника, то есть его опись и арест, изъятие и последующая реализация на торгах – одна из мер принудительного исполнения. Право применить её судебному приставу-исполнителю дает Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Надо отметить, что судебный пристав–исполнитель лишь накладывает арест. Реализацией же на торгах арестованного имущества должника в соответствии с законодательством Российской Федерации занимается специализированные предприятия.

Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 4 (по рабочим дням с 10:00 до 17:00, по пятницам и в праздничные дни — с 10:00 до 13:00). Телефон  (8112) 66-85-96.

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