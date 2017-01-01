День Ильи Муромца наступил по народному календарю

15:47, 01 января 2017, ПАИ

1 января по народному календарю наступил День Ильи Муромца, пишет сalend.ru.

В этот день на Руси чтили память Ильи Муромца — былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. Илья Муромец вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем — стражи Руси, символы могущества нашего Отечества. Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха.

В этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить подвиги народных героев — защитников Отечества. Сегодня Илья Муромец считается покровителем российских ракетных войск стратегического назначения и Пограничных войск.

Лучшим блюдом к столу в этот день (который, кстати, позже совпал с Новым годом) был жареный поросенок. А по приметам дня крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай.

Считалось также, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а месячная звездная ночь — гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была теплой — ожидали, что уродится рожь.