0
15:48
В новом году псковичи вновь смогут пройти диспансеризацию за один день по субботам
13:58
План новогодних и рождественских мероприятий учреждений культуры Псковской области
12:54
1 января в Пскове пройдут массовые проверки водителей
11:38
2016.ИТОГИ
16:37
Фотоитоги - 2016
15:26
Главные слова - 2016. Часть 1-я: от А до Д
11:36
Градоначальники Пскова поздравили жителей областного центра с Новым Годом и Рождеством
Еще новости
Общество

День Ильи Муромца наступил по народному календарю

1 января по народному календарю наступил День Ильи Муромца, пишет сalend.ru.

В этот день на Руси чтили память Ильи Муромца — былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. Илья Муромец вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем — стражи Руси, символы могущества нашего Отечества. Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха.

В этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить подвиги народных героев — защитников Отечества. Сегодня Илья Муромец считается покровителем российских ракетных войск стратегического назначения и Пограничных войск.

Лучшим блюдом к столу в этот день (который, кстати, позже совпал с Новым годом) был жареный поросенок. А по приметам дня крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай.

Считалось также, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а месячная звездная ночь — гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была теплой — ожидали, что уродится рожь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В новом году псковичи вновь смогут пройти диспансеризацию за один день по субботам
01 января 2017
В новом году псковичи вновь смогут пройти диспансеризацию за один день по субботам
План новогодних и рождественских мероприятий учреждений культуры Псковской области
01 января 2017
План новогодних и рождественских мероприятий учреждений культуры Псковской области
1 января в Пскове пройдут массовые проверки водителей
01 января 2017
1 января в Пскове пройдут массовые проверки водителей
Градоначальники Пскова поздравили жителей областного центра с Новым Годом и Рождеством
31 декабря 2016
Градоначальники Пскова поздравили жителей областного центра с Новым Годом и Рождеством 10
Псковская «Зоозащита» запустила акцию по сбору еды для животных из приюта «Лесопилка»
31 декабря 2016
Псковская «Зоозащита» запустила акцию по сбору еды для животных из приюта «Лесопилка»
Накануне Нового Года в Псковской области ожидается резкое усиление ветра
31 декабря 2016
Накануне Нового Года в Псковской области ожидается резкое усиление ветра
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО)
31 декабря 2016
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО) 1
В Госдуму внесён закон, предлагающий упростить получение вида на жительство в РФ носителям русского языка
30 декабря 2016
В Госдуму внесён закон, предлагающий упростить получение вида на жительство в РФ носителям русского языка 1

Идет загрузка...