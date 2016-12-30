Россельхозбанк поздравил жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством
Россельхозбанк поздравил жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка: в поздравлении говорится:
«Уважаемые клиенты, партнеры, друзья!
От имени коллектива Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» и себя лично хочу поздравить Вас, Ваших родных и близких с Новым годом и Рождеством!
В канун праздника мы все подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее, ждем чудес и волшебства. Искренне желаю Вам, чтобы итоги уходящего года превзошли все ваши ожидания, перспективы наступающего года радовали и вдохновляли на новые свершения.
Мы благодарим каждого, кто выбрал Псковский филиал Россельхозбанка, и надеемся, что в следующем году наше сотрудничество станет еще более плодотворным. Пусть финансовая удача будет всегда на Вашей стороне!
Желаем Вам процветания и благополучия в наступающем году!
С уважением, директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Александр Тихомиров».