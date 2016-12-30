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Общество

Россельхозбанк поздравил жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством

Россельхозбанк поздравил жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством. Как сообщили Псковскому агентству информации  в пресс-службе банка: в поздравлении говорится:

«Уважаемые клиенты, партнеры, друзья!

От имени коллектива Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» и себя лично хочу поздравить Вас, Ваших родных и близких с Новым годом и Рождеством!

В канун праздника мы все подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее, ждем чудес и волшебства. Искренне желаю Вам, чтобы итоги уходящего года превзошли все ваши ожидания, перспективы наступающего года радовали и вдохновляли на новые свершения.

Мы благодарим каждого, кто выбрал Псковский филиал Россельхозбанка, и надеемся, что в следующем году наше сотрудничество станет еще более плодотворным. Пусть финансовая удача будет всегда на Вашей стороне!

Желаем Вам процветания и благополучия в наступающем году!

С уважением, директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Александр Тихомиров». 

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