Россельхозбанк поздравил жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством

12:22, 30 декабря 2016, ПАИ

Россельхозбанк поздравил жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка: в поздравлении говорится:

«Уважаемые клиенты, партнеры, друзья!

От имени коллектива Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» и себя лично хочу поздравить Вас, Ваших родных и близких с Новым годом и Рождеством!

В канун праздника мы все подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее, ждем чудес и волшебства. Искренне желаю Вам, чтобы итоги уходящего года превзошли все ваши ожидания, перспективы наступающего года радовали и вдохновляли на новые свершения.

Мы благодарим каждого, кто выбрал Псковский филиал Россельхозбанка, и надеемся, что в следующем году наше сотрудничество станет еще более плодотворным. Пусть финансовая удача будет всегда на Вашей стороне!

Желаем Вам процветания и благополучия в наступающем году!

С уважением, директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Александр Тихомиров».