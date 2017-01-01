1 января в Пскове пройдут массовые проверки водителей

12:54, 01 января 2017, ПАИ

1 января в Пскове пройдут массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном УГИБДД.

С 18:30 до 19:30 сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить на Октябрьской площади, с 19:45 до 20:30 на пересечении Рижского проспекта и улицы Киселева, с 20:40 до 21:20 — на пересечении Рижского проспекта и улицы Печорской.

С 21:30 до 22:30 представители ГИБДД будут останавливать нарушителей на перекрестке Чудская – Алмазная, с 22:40 до 23:00 - на перекрестке Леона Поземского – Ваулиногорское шоссе.

Цель мероприятия: выявление водителей в состоянии опьянения, водителей, управляющих машинами, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТа, а также нарушений правил перевозки детей.

