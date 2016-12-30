0
13:33
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
13:09
Мужчина на кухне – 2.0. № 2: «Новогодняя колбаса» от Александра Минина (ФОТО, ВИДЕО + НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ)
11:32
В деревню Бор Новосокольнического района пришел газ
09:50
Главный Дед Мороз России поздравил жителей страны с праздником (ВИДЕО)
21:29
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
21:02
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
19:53
Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января
Еще новости
Общество

Юные псковичи и великолучане выступили на концерте Детского хора России

27 декабря в государственном Кремлевском дворце состоялся концерт сводного Детского хора России под руководством знаменитого дирижера Валерия Гергиева, в котором приняли участие 850 детей из различных регионов, в том числе и из Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по культуре.

От Псковской области выступили воспитанники Детской музыкальной школы №2 города Пскова и Детской музыкальной школы №1 имени М.П. Мусоргского города Великие Луки вместе со своими хормейстерами Марией Кособоковой и Анжеликой Романюк.

«Подготовка к концерту велась в сжатые сроки. За считаные дни ребята освоили программу из более десяти песен: репертуар был изменен в связи с трагедией, произошедшей в нашей стране 25 декабря. Главный хормейстер - Геннадий Дмитряк, к работе также были привлечены известные хормейстеры разных творческих коллективов», - отметили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
30 декабря 2016
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
В деревню Бор Новосокольнического района пришел газ
30 декабря 2016
В деревню Бор Новосокольнического района пришел газ
Главный Дед Мороз России поздравил жителей страны с праздником (ВИДЕО)
30 декабря 2016
Главный Дед Мороз России поздравил жителей страны с праздником (ВИДЕО)
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
29 декабря 2016
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
29 декабря 2016
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января
29 декабря 2016
Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом
29 декабря 2016
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом 5
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
29 декабря 2016
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания 1

Идет загрузка...