Юные псковичи и великолучане выступили на концерте Детского хора России

12:58, 30 декабря 2016, ПАИ

27 декабря в государственном Кремлевском дворце состоялся концерт сводного Детского хора России под руководством знаменитого дирижера Валерия Гергиева, в котором приняли участие 850 детей из различных регионов, в том числе и из Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по культуре.

От Псковской области выступили воспитанники Детской музыкальной школы №2 города Пскова и Детской музыкальной школы №1 имени М.П. Мусоргского города Великие Луки вместе со своими хормейстерами Марией Кособоковой и Анжеликой Романюк.

«Подготовка к концерту велась в сжатые сроки. За считаные дни ребята освоили программу из более десяти песен: репертуар был изменен в связи с трагедией, произошедшей в нашей стране 25 декабря. Главный хормейстер - Геннадий Дмитряк, к работе также были привлечены известные хормейстеры разных творческих коллективов», - отметили в пресс-службе.