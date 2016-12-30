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Надпись «Россия начинается здесь» с набережной Пскова попала в клип-флешмоб «Ленинграда» к фильму «Ёлки-5» (ВИДЕО)

Кадры из Пскова с надписью «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой попали в клип-флешмоб «Ленинграда» к фильму «Ёлки-5». «Уфа, Красноярск, Псков, Ярославль, Москва, Челябинск, Кострома, Майкоп, Ростов-на-Дону, Казань, Омск, Барнаул, Хабаровск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ставрополь, Волгоград, Самара и даже орбита Земли начинают отмечать!» - говорится на официальной странице фильма в социальной сети «ВКонтакте».

Песня Сергея Шнурова и группы «Ленинград» «Начинаем отмечать!» стала саундтреком к пятому фильму франшизы «Елки». Кинокартина, состоящая из семи новелл, вышла в российский прокат 22 декабря.

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