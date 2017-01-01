Управление Россельхознадзора поздравило псковичей с праздниками и подвело итоги 2016 года

13:11, 01 января 2017, ПАИ

Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям поздравило жителей регионов с праздниками и подвело итоги 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в прошлом году специалисты Управления провели более 3,5 тысяч плановых и внеплановых проверок, рейдов и иных контрольно-надзорных мероприятий. «Благодаря добросовестному исполнению ваших обязанностей на прилавки магазинов не попала некачественная и опасная для здоровья людей продукция. Только в результате лабораторного контроля выявлено 740 образцов продукции, не соответствующих требованиям действующих ветеринарных нормативных документов по показателям качества и безопасности, из них 222 образца молочной продукции отечественного и 40 иностранного производства, фальсифицированной растительными жирами», - рассказали в ведомстве.

Под пристальным вниманием управления также находились плодородные земли сельскохозяйственного назначения. За год оно проконтролировало свыше 250 тысяч гектаров сельхозземель и выявило нарушения на площади, превышающей 36 тысяч гектаров. Сотрудники составили более 1 тысячи протоколов об административных правонарушениях и вынесли порядка 700 постановлений о привлечении к административной ответственности.

Также специалисты Россельхознадзора выявили 52 карьера, общая площадь которых составила более 200 гектаров, на 80 гектарах установлено наличие 59 свалок.

Для обеспечения биологической безопасности страны ведомство проконтролировало более 2,3 млн тонн растительных грузов и свыше 1 млн 444 тысяч тонн продукции животного происхождения. Выявленные нарушения стали причиной возврата отправителям 215 партий продукции животного происхождения, 53 партии таких грузов были направлены на уничтожение. Ввоз на территорию России 500 партий с подкарантинной продукцией был запрещен.

На территории Тверской и Псковской областей была выявлена плодоовощная продукция, подпадающая под действие специальных экономических мер, свыше 1,6 тысяч тонн которой пришлось уничтожить.

Кроме того, в 2016 году представители Россельхознадзора выявили, изъяли и уничтожили более 39,6 тонны продукции животного происхождения, подпадающей под действие российских ответных экономических мер, свыше 80,7 тонн некачественного и опасного мясосырья, а также рыбопродукции.

В рамках эпизоотического мониторинга были отобраны более 15 тысяч проб, на сегодняшний день территории Тверской и Псковской областей благополучны по африканской чуме свиней, отметили в ведомстве.

«Уважаемые коллеги, каждый из сотрудников добросовестно трудился для того, чтобы были выполнены задачи, поставленные перед Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. И накануне праздников хочу пожелать, чтобы весь год грядущий был полон приятных событий, радостных встреч и новых открытий. От всей души желаю крепкого здоровья, любви, тепла, мудрых решений и добрых дел!» - заключил руководитель управления Михаил Зорин.