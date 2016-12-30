В Себежском районе на границе задержали 20 тонн литовского заменителя молока

12:42, 30 декабря 2016, ПАИ

Сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Псковской областям в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) приостановили движение автотранспортного средства, которое везло в Москву заменитель цельного молока NutriCalf Lactic Feed (в корм продуктивным животным). Общий вес груза составил 20 тонн, изготовлен заменитель был на одном из предприятий Литвы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Причиной приостановки движения стало нарушение Приложения от 04.04.2006 к Меморандуму от 02.09.2004 между ЕС и Российской Федерацией по ветеринарным сертификатам на животных и животноводческую продукцию, предназначенных для экспорта из ЕС в Россию касательно транспортировки продуктов животного происхождения из ЕС и транзита такой продукции через ЕС в Российскую Федерацию, выразившимся в несоответствии информации о номере пломбы, заявленной в пункте 2.6 в ветеринарного сертификата (1578829), сведениям, установленным при проведении ветеринарно-санитарного досмотра (пломба 1578829 отсутствует), отсутствием в ветеринарном сертификате информации о замене пломбы, подтвержденной госветслужбой ЕС, заверенной печатью учреждения и подписью должностного лица госветслужбы ЕС.

Принято решение о возврате товара, оформлена декларация о возврате груза.