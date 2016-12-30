Самую красивую новогоднюю елку двора выберут в Великих Луках

15:14, 30 декабря 2016, ПАИ

Самую красивую новогоднюю елку двора выберут в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

«В преддверии праздников город активно украшается. Новогодние елки устанавливаются во многих дворах, и хотя они не такие большие, как главное городское дерево, но приносят не меньше радости всем великолучанам, особенно маленьким. В связи с этим принято решение провести конкурс на самую красивую елку двора, который будет проведен общественными советниками главы города и депутатами Великолукской городской Думы», - отметили в администрации муниципалитета.

Итоги конкурса будут подведены в канун старого Нового года, 14 января, победители – общественные советники от двора – будут награждены, а фотографии лучших елок опубликованы в СМИ. Прислать снимки елки или проголосовать за понравившуюся можно по электронной почте: Luki-elka-2017@yandex.ru

Напомним, что в октябре этого года глава города Николай Козловский дал поручение депутатам провести встречи и сходы с гражданами, на которых в течение осени жители многоквартирных домов и частного сектора выбирали своих представителей – общественных советников главы города.

«Таким образом, отношения городской власти и населения вышли на новый, доверительный уровень, а у великолучан появилась принципиально новая форма не только взаимодействия с властью, но и возможности решения актуальных проблем. Ведь по инициативе Николая Козловского общественные советники будут включены в систему управления городом», - подчеркнули в администрации Великих Лук.

23 декабря глава города провел встречу с избранными таким образом общественными советниками, на которой были вручены 152 официальных удостоверения, подтверждающих этот статус. В ходе встречи были озвучены многие предложения, в том числе и проводить конкурс на самый красивый и благоустроенный двор, и это предложение общественного советника нашло свое реальное отражение.