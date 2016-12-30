0
17:27
В Пскове отменен концерт Марии Распутиной
16:18
31 декабря псковичам обещают до 7 градусов тепла и дождь
13:33
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
13:09
Мужчина на кухне – 2.0. № 2: «Новогодняя колбаса» от Александра Минина (ФОТО, ВИДЕО + НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ)
11:32
В деревню Бор Новосокольнического района пришел газ
09:50
Главный Дед Мороз России поздравил жителей страны с праздником (ВИДЕО)
21:29
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
Еще новости
Общество

Самую красивую новогоднюю елку двора выберут в Великих Луках

Самую красивую новогоднюю елку двора выберут в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

«В преддверии праздников город активно украшается.  Новогодние елки устанавливаются во многих дворах, и хотя они не такие большие, как главное городское дерево, но приносят не меньше радости всем великолучанам, особенно маленьким. В связи с этим принято решение провести конкурс на самую красивую елку двора, который будет проведен общественными советниками главы города и депутатами Великолукской городской Думы», - отметили в администрации муниципалитета.

Итоги конкурса будут подведены в канун старого Нового года, 14 января, победители – общественные советники от двора – будут награждены, а фотографии лучших елок опубликованы  в СМИ. Прислать снимки елки или проголосовать за понравившуюся можно по электронной почте: Luki-elka-2017@yandex.ru

Напомним, что в октябре этого года глава города Николай Козловский дал поручение депутатам провести встречи и сходы с гражданами, на которых в течение осени жители многоквартирных домов и частного сектора выбирали своих представителей – общественных советников главы города.

«Таким образом, отношения городской власти и населения вышли на новый, доверительный уровень, а у великолучан появилась принципиально новая форма не только взаимодействия с властью, но и возможности решения актуальных проблем. Ведь по инициативе Николая Козловского общественные советники будут включены в систему управления городом», - подчеркнули в администрации Великих Лук.

23 декабря глава города провел встречу с избранными таким образом общественными советниками, на которой были вручены 152 официальных удостоверения, подтверждающих этот статус. В ходе встречи были озвучены многие предложения, в том числе и проводить конкурс на самый красивый и благоустроенный двор, и это предложение общественного советника нашло свое реальное отражение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове отменен концерт Марии Распутиной
30 декабря 2016
В Пскове отменен концерт Марии Распутиной
31 декабря псковичам обещают до 7 градусов тепла и дождь
30 декабря 2016
31 декабря псковичам обещают до 7 градусов тепла и дождь
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
30 декабря 2016
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров 7
В деревню Бор Новосокольнического района пришел газ
30 декабря 2016
В деревню Бор Новосокольнического района пришел газ
Главный Дед Мороз России поздравил жителей страны с праздником (ВИДЕО)
30 декабря 2016
Главный Дед Мороз России поздравил жителей страны с праздником (ВИДЕО)
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
29 декабря 2016
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
29 декабря 2016
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января
29 декабря 2016
Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января

Идет загрузка...