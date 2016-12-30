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Конфликт между мужчинами у одной из гостиниц Пскова закончился госпитализацией одного из них

В ночь на 30 декабря на пульт централизованной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» от одной из гостиниц Пскова поступил сигнал «Тревога».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-служба отдела Росгвардии по Псковской области, на место происшествия незамедлительно был  направлен экипаж группы задержания.

Администратор гостиницы пояснил, что несколько минут назад у входа  между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Сотрудники Росгвардии данные граждане были установлены.

Потерпевшему вызвали бригаду Скорой медицинской помощи. Второй участник конфликта был доставлен в территориальный отдел полиции.

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