Конфликт между мужчинами у одной из гостиниц Пскова закончился госпитализацией одного из них

13:15, 30 декабря 2016, ПАИ

В ночь на 30 декабря на пульт централизованной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» от одной из гостиниц Пскова поступил сигнал «Тревога».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-служба отдела Росгвардии по Псковской области, на место происшествия незамедлительно был направлен экипаж группы задержания.

Администратор гостиницы пояснил, что несколько минут назад у входа между двумя молодыми людьми произошел конфликт. Сотрудники Росгвардии данные граждане были установлены.

Потерпевшему вызвали бригаду Скорой медицинской помощи. Второй участник конфликта был доставлен в территориальный отдел полиции.