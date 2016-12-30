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Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
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Общество

Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров

Член Совета директоров псковского радиозавода Вячеслав Яковлев прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг спортивного комплекса «Электрон». Напомним, 22 декабря «Россельхозбанк», в залоге по просроченным кредитам у которого находился объект, принял решение о смене на «Электроне» арендатора. Однако после этого руководство радиозавода «Плескава», обеспечивающего спорткомплекс водой и теплом, приняло решение отключить «Электрон» от энергоресурсов.

Вячеслав Яковлев

«Руководство банка идет на беспрецедентные шаги - дает согласие на передачу в аренду спорткомплекса «Электрон». Когда становится ясно, что деньги за аренду идут не на погашение процентов и тела кредита, а на сторону, банк меняет арендатора и тут снова происходят странные события. Руководство завода препятствует подаче горячей воды и тепла! То есть, фактически директор Псковского завода радиодеталей «Плескава» принимает решение, которое противоречит интересам общества и акционеров, так как потенциально несет обществу штрафы и административную ответственность», - заявил Вячеслав Яковлев Псковскому агентству информации.

«Я в шоке! Фактически, группа людей идет против того, чтобы жители Пскова занимались доступным спортом, своим здоровьем!» - добавил он. «Я, как член Совета директоров общества ПЗР «Плескава», как представитель крупного акционера, официально заявляю, что мы против такой политики  руководства общества, причиняющей финансовый ущерб и направленной на создание социальной напряженности в обществе», – заявил Вячеслав Яковлев.

«Мы готовы сотрудничать  с «Россельхозбанком» в части поиска путей нахождения выхода из кризиса и всячески будем поддерживать позицию банка, направленную на сохранение объектов залога, без реализации объектов с торгов», - также сообщил член Совета директоров завода.

Он особо подчеркнул роль в случившемся лидера псковской «Справедливой России» Олега Брячака, который, по его мнению, контролирует радиозавод. «Возможно, настала пора собирать подписи  для обращения к президенту РФ, в Госдуму, с вопросом - доверяем ли мы на сегодня представителю партии «Справедливая Россия» в Псковской области и может ли человек, в действиях которого просматриваются организационные шаги, направленные на создание условий для смены власти в области, ее возглавлять», - считает он. 

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