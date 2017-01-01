Псковский отдел Росгвардии набирает сотрудников во вневедомственную охрану

16:58, 01 января 2017, ПАИ

Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан на службу в подразделениях вневедомственной охраны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В подразделения вневедомственной охраны Росгвардии на должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

В ведомстве сообщили, что вакансии имеются в Пскове, Великих Луках, Новосокольниках, Острове, Порхове, Пушкинских Горах, Стругах Красных, Дедовичах, Невеле. Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-(8112)-999-019.