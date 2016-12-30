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Общество

Отдел Росгвардии по Псковской области обеспечит порядок в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января отдел Россгвардии по Псковской области обеспечит общественный порядок и общественную безопасность граждан. Об этом сообщили в пресс-службе отдела Россгвардии по Псковской области.

Общественную безопасность будут обеспечивать сотрудники подразделений отдела Росгвардии по Псковской области  и военнослужащие специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа войск национальной гвардии совместно с правоохранительными органами.

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