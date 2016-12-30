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Общество

У Ледового дворца в Пскове завершен монтаж пешеходного светофора

30 декабря у Ледового дворца в Пскове завершен монтаж пешеходного светофора с кнопкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как рассаказали в Управлении городского хозяйства, оборудование прошло пуско-наладку и регулировку, в данный момент запущено в работу.

Кроме того, установлены предупреждающие дорожные знаки над проезжей частью, в ближайшее время планируется сделать направляющее ограждение.

Напомним, в ноябре этого года на данном участке улицы Коммунальной было сделано освещение: по муниципальному контракту установлено восемь световых опор со светодиодными энергосберегающими светильниками, мощностью 100 Вт.
 

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