Девять тонн яблок неизвестного происхождения пытались ввести в Псковскую область азербайджанцы
При проведении в Себежском районе совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом товаров из Республики Беларусь сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областями задержали два автотранспортных средства, перевозивших яблоки неустановленного происхождения. Общий вес груза был 9 тонн, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.
Подкарантинную продукцию без сопроводительных документов ввозили из Республики Беларусь в Псковскую область уроженцы Азербайджана.
Задержанные грузы были доставлены на склад для проведения контрольно-надзорных мероприятий, в результате которых выявлены отсутствие маркировки на упаковке продукции, следы срыва этикеток.
В рамках соблюдения законодательства Российской Федерации, задержанные партии товаров растительного происхождения подлежат изъятию и уничтожению.