Девять тонн яблок неизвестного происхождения пытались ввести в Псковскую область азербайджанцы

14:26, 30 декабря 2016, ПАИ

При проведении в Себежском районе совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом товаров из Республики Беларусь сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областями задержали два автотранспортных средства, перевозивших яблоки неустановленного происхождения. Общий вес груза был 9 тонн, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Подкарантинную продукцию без сопроводительных документов ввозили из Республики Беларусь в Псковскую область уроженцы Азербайджана.

Задержанные грузы были доставлены на склад для проведения контрольно-надзорных мероприятий, в результате которых выявлены отсутствие маркировки на упаковке продукции, следы срыва этикеток.

В рамках соблюдения законодательства Российской Федерации, задержанные партии товаров растительного происхождения подлежат изъятию и уничтожению.