В России начал действовать закон о коллекторах

14:09, 01 января 2017, ПАИ

С 1 января в России вступает силу Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Об этом сообщает портал augustnews.ru.

В тексте закона говорится, что незарегистрированные в реестре коллекторы не имею права заниматься взысканием долгов, то есть звонить, угрожать и преследовать должника. Закон также накладывает ограничения на количество контактов коллектора с должником и дает возможность должнику отказаться от разговора.