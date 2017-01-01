С 1 января в России заработал закон об увеличении пенсионного возраста госслужащих
С 1 января 2017 года в России вступает силу Федеральный закон «Об увеличении пенсионного возраста для муниципальных и государственных служащих».
С нынешнего года начнется процесс поэтапного увеличения пенсионного возраста, дающего право на начисление и последующую выплату пенсии по старости.
Новые нормы закона касаются муниципальных и государственных служащих, а также лиц, замещающих государственные должности в РФ и регионах.