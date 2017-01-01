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Общество

С 1 января в России заработал закон об увеличении пенсионного возраста госслужащих

С 1 января 2017 года в России вступает силу Федеральный закон «Об увеличении пенсионного возраста для муниципальных и государственных служащих». 

С нынешнего года начнется процесс поэтапного увеличения пенсионного возраста, дающего право на начисление и последующую выплату пенсии по старости.

Новые нормы закона касаются муниципальных и государственных служащих, а также лиц, замещающих государственные должности в РФ и регионах.

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