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Общество

Псковский филиал Россельхозбанка подвел предварительные итоги работы в 2016 году

По состоянию на 25 декабря совокупный кредитный портфель Псковского регионального филиала Россельхозбанка составил 4,6 млрд рублей, из них 2,8 млрд рублей приходится на займы юридических лиц, включая 1,5 млрд рублей, выданных сельхозпредприятиям области. Объем розничного кредитного портфеля филиала достиг 1,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 20%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

По состоянию на отчетную дату сумма привлеченных средств клиентов филиала превысила 6,7 млрд рублей. При этом объем ресурсов корпоративных клиентов, размещенных на депозитах в филиале Банка, составил 3,2 млрд рублей, средств физических лиц – 3,5 млрд рублей. Клиентами Россельхозбанка в Псковской области являются свыше 1 800 предприятий и организаций, а также более 40 тыс. физических лиц.

«В 2016 году приоритетными направлениями работы филиала остались эффективная поддержка корпоративных клиентов и обеспечение качественными банковскими продуктами и услугами жителей области. Благодаря разнообразной линейке продуктов, каждый клиент смог подобрать для себя подходящий вариант кредитования или вложения средств», – отметил директор Псковского филиала АО «Россельхозбанк» Александр Тихомиров.

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