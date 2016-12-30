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Общество

Себежские таможенники навестили детей из реабилитационного центра в Сосновом Бору

По традиции себежские таможенники посетили социально-реабилитационный центр, расположенный в посёлке Сосновый Бор Себежского района, в котором находятся дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Себежской таможни,  к новогодним торжествам  должностные лица и ветеранская организация таможни организовали благотворительную акцию, чтобы на собранные средства приобрести для подопечных сладкие подарки и игрушки, одежду и школьные принадлежности. Также подарили подписку на пять детских газет и журналов, которые будут приходить в течение следующего полугодия.

Сейчас в социальном центре находится восемнадцать детей от малышей до старшеклассников. Подготовка к новогоднему балу идет полным ходом.

«Дети показали гостям из таможни ярко наряженную новогоднюю елку, красиво украшенный зал, рассказали новогодние стихи и спели песни. Все воспитанники были рады подаркам: каждый мог выбрать понравившиеся игрушки, раскраски, примерить новое платье, куртку или свитер», - отметили  в пресс-службе таможни.

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