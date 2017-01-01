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Общество

В новом году псковичи вновь смогут пройти диспансеризацию за один день по субботам

В наступившем 2017 году Псковская городская поликлиника продолжит проводить диспансеризацию за один день по субботам.

Как сообщили Псковскому агентству информации в медицинском учреждении, в новом году  диспансеризации подлежат родившиеся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978,1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951. 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.

Пройти медосмотр можно обратившись к участковому терапевту, врачу общей практики, в отделение профилактики. При этом есть возможность предварительно согласовать дату и время диспансеризации по телефону: 66-53-29 – отделение профилактики поликлиника № 1, 57-33-66 – отделение профилактики поликлиника № 2, 53-62-14 – отделение профилактики поликлиника № 3; 53-49-42 – приемная, факс.

Диспансеризация в зависимости от возраста включает в себя консультации врачей, ЭКГ, определение уровня гемоглобина, общего холестерина, определение внутриглазного давления, ультразвуковые исследования и другие процедуры.

«Регулярное прохождение диспансеризации позволит вам в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно», - напомнили в поликлинике.

Отметим, что диспансеризация проводится один раз в три года, начиная с возраста 21 года.

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