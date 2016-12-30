Псковский Роспотребнадзор проверит объекты, используемые для новогодних торжеств

15:24, 30 декабря 2016, ПАИ

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Управление Роспотребнадзора по Псковской области подготовило план санитарно-противоэпидемических мероприятий на период проведения новогодних праздников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, в регионе в текущем году работают 58 мест проведения массовых мероприятий для детей и взрослых: 12 городских парков, 2 стадиона (открытый и закрытый), 26 культурно - досуговых и развлекательных центров, домов культуры, театров, 17 других сооружений открытого и закрытого типа (базы отдыха, гостиницы). В праздничных мероприятиях будут участвовать около 20 тыс. 566 детей.

Во время зимних новогодних каникул будет работать 1 учреждение санаторного типа - «Сосновый бор» в Пскове, где отдохнут 36 детей. Во время каникул откроются 8 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений Пскова, где отдохнут 192 человека.

На сегодняшний день проверен 51 объект, среди которых ГППО «Псковпассажиравтотранс», отвечающее за пассажирские перевозки автобусами на территории Псковской области, в том числе, учащихся школ.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий проводились лабораторные исследования. Были отобраны 14 проб пищевых продуктов на микробиологические показатели, 12 проб продуктов на санитарно-химические показатели, 268 инструментальных исследований (освещенность, микроклимат, шум, вибрация), из них 25 не соответствуют санитарным требованиям, 30 проб воды на микробиологические показатели.

Во время контрольно-надзорных мероприятий за нарушение требований санитарного законодательства были составлены 32 протокола об административном правонарушении, вынесены 23 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 167,8 тысяч рублей.