Псковский бизнес-омбудсмен прокомментировал новое региональное соглашение о минимальном размере оплаты труда

16:52, 30 декабря 2016, ПАИ

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев прокомментировал подписанное 29 декабря региональное соглашение о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в Псковской области.

Он напомнил, что изначально проектом трёхстороннего соглашения о минимальной оплате труда было предложено установить МРОТ для всех внебюджетных организаций в 11 450 рублей, в то время как для бюджетников - 7 500 рублей. Однако с этими условиями категорически были не согласны представители бизнес-сообщества. Сам Аркадий Мурылев, а также руководители общественных объединений неоднократно упоминали о возможных негативных последствиях и выражали свое несогласие с таким подходом.

Тем не менее, 29 декабря стороны постарались учесть взаимные интересы друг друга и пришли к компромиссному решению.

Омбудсмен обратил внимание на то, что, во-первых, данное соглашение коснется не всех предпринимателей, а именно в социально-ориентированных некоммерческих организациях, а также у субъектов малого предпринимательства МРОТ остается на прежнем уровне, установленном федеральным законом.

Кроме того, для остальных работодателей повышение МРОТ до 11 450 рублей планируется только в отношении работников, относящихся к основному персоналу. Для вспомогательного персонала МРОТ остается на прежнем уровне.

После заключения соглашения Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения предлагает работодателям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области и не участвовавшим в заключении настоящего соглашения, присоединиться к нему.

Указанное предложение будет официально опубликовано в газете «Псковская правда» вместе с текстом соглашения. В течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения работодатели вправе представить в комитет мотивированный письменный отказ с приложением протокола консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом и предложений по срокам повышения МРОТ до размера, указанного в соглашении. Подобные письменные отказы также смогут представить вновь зарегистрированные организации и индивидуальные предприниматели в течение 30 дней с момента их регистрации.

Отметим, что в случае если работодатель не направил указанный отказ, соглашение будет считаться распространенным на этого работодателя со дня официального опубликования предложения.