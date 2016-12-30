Обращение к абонентам МТС, голосующим за номинантов «Народного признания – 2016»

18:00, 30 декабря 2016, ПАИ

30 декабря в редакцию Псковского агентства информации поступил ряд обращений от абонентов сотового оператора МТС, не получивших SMS с кодом подтверждения для голосования за участников первого тура премии «Народное признание – 2016». Судя по всему, сообщения не доходят, так как автоматически блокируются оператором.

Организаторы премии уже связались с представителями МТС и рассчитывают на помощь сотового оператора в решении возникшей проблемы. Пока же всех, кто не смог получить SMS с кодом, организаторы просят сообщать номер своего мобильного телефона, указанный при голосовании, на адрес электронной почты redactor@informpskov.ru с заголовком «ГОЛОСОВАНИЕ». После проверки данных код подтверждения будет отправлен в ответном письме. С его помощью можно будет подтвердить результаты своего выбора, сохраненные на сервере, введя код в паре с номером телефоном на странице голосования.

Напомним, 29 декабря на сайте ПАИ стартовал первый тур голосования за участников Первой общественной премии Псковской области «Народное признание». Голосование продлится до 18:00 30 января. По его итогам будут определены участники второго тура голосования. В него попадут по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Чтобы избежать накруток голосов, введена простая процедура верификации. После того, как голосующий сделал свой выбор, ему необходимо ввести в специальном окошке внизу страницы свой номер мобильного телефона и нажать кнопку «Получить код», а также поставить «галочку» рядом с надписью «Я согласен», тем самым подтвердив готовность получить текстовое сообщение с кодом для подтверждения голосования, в котором будет указан спонсор SMS-голосования.

Страницу голосования необходимо оставить открытой. В течение нескольких минут на указанный номер придёт SMS с кодом, который также нужно ввести в специальное окно и подтвердить свой выбор. Вся процедура голосования - бесплатная.

Голосование за претендентов на награду идёт здесь>>> Отдать свой голос можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ.