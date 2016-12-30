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Экономика

Ростехнадзор предлагает запретить использовать газ в многоквартирных домах

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин выступил за запрет на использование природного газа в многоквартирных жилых домах, сообщают российские СМИ. Свою инициативу по «исключению пожаров и взрывов» Алешин изложил в письме депутату Госдумы Валерию Рашкину. Выдержку из письма приводит на своем сайте RT.

Запрет на использование газа может коснуться как уже эксплуатируемых зданий, так и вновь строящихся. Речь идет о природном газе, используемом россиянами для приготовления пищи и горячего водоснабжения (в газовых колонках).

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