Ростехнадзор предлагает запретить использовать газ в многоквартирных домах

17:43, 30 декабря 2016, ПАИ

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин выступил за запрет на использование природного газа в многоквартирных жилых домах, сообщают российские СМИ. Свою инициативу по «исключению пожаров и взрывов» Алешин изложил в письме депутату Госдумы Валерию Рашкину. Выдержку из письма приводит на своем сайте RT.

Запрет на использование газа может коснуться как уже эксплуатируемых зданий, так и вновь строящихся. Речь идет о природном газе, используемом россиянами для приготовления пищи и горячего водоснабжения (в газовых колонках).