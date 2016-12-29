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Политика

В МИДе уточнили число россиян, вынужденных покинуть США вместе с дипломатами

Общее число дипломатов и членов их семей, которые должны будут покинуть США, составляет 96 человек, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«29 декабря администрация США озвучила решение о том, что более 30 российских дипломатов должны покинуть территорию Соединенных Штатов, — отметила она, сообщает ТАСС. — Речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей. Это 96 человек, включая детей школьного и дошкольного возраста».

«Согласно тем данным, которые послужили основой для принятия (решения) администрацией (США) — это данные спецслужб, что российские дипломаты якобы участвовали в некой работе по срыву проведения выборов президента США. В качестве дат называются 2015 год и весна 2016 года. Я хотела бы отметить, что в список дипломатов и сотрудников дипломатических ведомств на территории США (которые объявлены персонами нон грата) попали люди, которые работают в Америке буквально два месяца», — заявила она.

Ранее президент США Барак Обама ввел санкции против России в связи с якобы имевшими место кибератаками против избирательной системы. В список включены шесть физических лиц и пять ведомств и организаций. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент РФ Владимир Путин решил не высылать дипломатов США из РФ в ответ на действия Вашингтона. По словам Захаровой, Россия принимала решение об ответных мерах на высылку своих дипломатов из США, принимая во внимание, как будут себя чувствовать и ощущать американские дипломаты и их семьи.

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