Диетологи: Женщины в среднем 31 раз за всю жизнь меняют размер платья

19:44, 30 декабря 2016, ПАИ

Среднестатистическая женщина 31 раз за всю жизнь меняет размер одежды. Это происходит из-за резкого набора веса или неожиданной анорексии, сообщили американские ученые.

В частности, увеличение веса происходит из-за беременности, а также после первых лет брака. Снижение веса следует после развода или смерти родственников. Вес женщин может колебатьса также во время рождественских каникул.

Мужчины меняют свою одежду в среднем 24 раза в жизни. Как правило, они резко набирают вес из-за проблем на работе.

Исследователи провели эксперимент с мужчинами и женщинами. Шесть из десяти респонденток заявили, что не довольны своим размером одеждыю. В то же время лишь 45% мужчин чувствуют то же самое.

75% женщин имеют в гардеробе наряды, которые уже не могут надеть, потому что сильно поправились. У 61% опрошенных мужчин хранятся дома вещи, которые им уже малы.

50% добровольцев заявили, что хранят у себя эту одежду, потому что верят, что в будущем смогут сбросить лишний вес и влезть в них. Женщины довольны своим размером одежды до 28 лет, а мужчины – до 29 лет.

Женщинам в возрасте 38 лет уже не нравится их фигура. Мужчин не удовлетворяет отражение в зеркале после 39 лет, передает Vista News.