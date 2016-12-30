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Общество

Скончался итальянский изобретатель, придумавший Kinder Surprise

В Италии в возрасте 83 лет скончался Уильям Салис, придумавший яйцо Kinder Surprise. Об этом сообщает итальянская газета Corriere Della Serra.

Салис умер в четверг, 29 декабря, в клинике города Павия на севере Италии, куда был госпитализирован после перенесенного инсульта.

Как уточняет издание, он присоединился к команде кондитерского концерна Ferrero в 1960 году и стал правой рукой его владельца Микеле Ферреро. В 1970-е годы производитель начал искать способ побороть привычку покупать пасхальные яйца только в период праздника. И тогда родилась идея — подложить в яйцо сюрприз. Именно так родилось яйцо Kinder Surprise.

Ежегодно концерн Ferrero продает около 100 млн яиц Kinder Surprise.

В 2007 года Салис покинул компанию после выхода на пенсию.

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